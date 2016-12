Sat.1 01:50 bis 02:30 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Second Line USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lieutenant Darren Murray wird auf dem Beerdigungsumzug für Lieutenant Boyd umgebracht. Offenbar hat er nicht an dem Umzug teilgenommen, sondern aus einiger Entfernung Fotos gemacht. Prides Team findet heraus, dass Murrays Tod mit Grabrauben aus jüngster Zeit in Verbindung steht - aus zahlreichen Familiengruften wurden wertvolle Artefakte und in einem Fall sogar Gebeine entwendet. Ist Murray den Tätern etwa auf die Schliche gekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Loretta Wade) Shalita Grant (Sonja Percy) Gary Basaraba (Dr. Steven Bellamy) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Nancylee Myatt Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

