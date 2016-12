n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Flugzeug-Katastrophen - Hubschrauber in Not USA 16:9 HDTV Merken Hubschrauber sind geniale Maschinen, die auf jeglicher Art von Festland ohne Anlauf abheben und landen können. Sie sind flink und leistungsstark - das Transportmittel für abgelegene Rettungsaktionen und rasche Reaktionen. Die n-tv Dokumentation zeigt: Auch Hubschrauber sind einigen Risiken ausgesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Why Planes Crash