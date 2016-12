WDR 22:45 bis 00:05 Magazin Westart live Wladimir Kaminer: Das amüsante Leben seiner Mutter / Erdmöbel: Weihnachtslieder mal anders / Milan Peschel: Der Sonderling in "Winnetou" / Wortgewandte Kabarettistin: Frau Jahnke grüßt zum Fest / Ausgezeichnetes Museum: Abteiberg in Mönchengladbach / Museum Ostwall: Die Frauenbilder der Niki de Saint Phalle / Kunst in 60 Minuten: Martin Streit und seine Camera obscura / Der Keim ist da! D 2016 2016-12-18 08:30 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Es weihnachtet sehr - auch bei Westart live. In der letzten Sendung vor dem Fest geht es um die Familie, die schöne Bescherung, um Weihnachtsklassiker und die gefühlte Wahrheit "Früher war mehr Lametta". Zu Gast sind der Schriftsteller Wladimir Kaminer, die Band Erdmöbel, die Kabarettistin Gerburg Jahnke, der Schauspieler Milan Peschel und der Künstler Martin Streit. Wladimir Kaminer: Das amüsante Leben seiner Mutter: Mütter und Söhne verbindet ein ganz besonderes Band. Und das ein Leben lang. Das weiß auch Wladimir Kaminer. Der deutsch-russische Autor, der mit seinem Buch "Russendisko" bekannt wurde, lebt seit 1990 in Berlin - in einem Haus mit seiner verwitweten 84-jährigen Mutter. Von ihr handelt sein neuestes Buch "Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger. Ein Unruhestand in 33 Geschichten". Kaminer, der - abgesehen von seiner Frau - schon so ziemlich über jedes Familienmitglied geschrieben hat, erzählt von "Vasili", dem Staubsauger-Roboter, einer traumatisierten Katze, von Englischkursen an der Volkshochschule und der Angst vor dem Treppensteigen. Amüsant beschreibt der 1967 in Moskau geborene Schriftsteller den Alltag seiner Mutter, die noch immer neugierig aufs Leben ist. Auf seiner Lesetour durch Deutschland macht er Station im Westart-Studio und liest live aus seinem neuen Buch. Erdmöbel: Weihnachtslieder mal anders: Oh du fröhliche! Die Musiker der Band Erdmöbel nehmen das wörtlich und sorgen mit ihren Weihnachtssongs für gute Laune. Von "Last Christmas" über "Goldener Stern" und "Ding, Ding, Dong (Jesus weint schon)" präsentieren Ekki Maas, Markus Berges, Wolfgang Proppe und Christian Wübben Jahr für Jahr Lieder, die ganz und gar nicht besinnlich sind. Da geht es um Stress, überfüllte Straßen und den obligatorischen Einkaufswahnsinn. Die aus Münster stammende und inzwischen in Köln beheimatete Band tourt derzeit mit ihrem Album "Geschenk" durch Deutschland. Zu Gast sind sie unter anderem in Düsseldorf, Dortmund, Aachen und Köln. Zuvor stimmen sie bei Westart live zwei ihrer Weihnachtslieder der anderen Art an. Milan Peschel: Der Sonderling in "Winnetou": Mal lustig, mal skurril, mal düster: der Schauspieler Milan Peschel gehört zu den Charakterköpfen seiner Branche. Für sein eindringliches Porträt eines an einem Hirntumor erkrankten Familienvaters in dem Drama "Halt auf freier Strecke" wurde er mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Zu Weihnachten gibt es für seine Fans ein echtes Schmankerl - denn dann kehrt er als Trapper-Zausel Sam Hawkens in einer Winnetou-Neuverfilmung auf den Bildschirm zurück. Milan Peschel ist zu Gast im Studio bei Westart live und bringt seine Gitarre mit. Wortgewandte Kabarettistin: Frau Jahnke grüßt zum Fest: Gerburg Jahnke ist ein waschechtes Ruhrpottgewächs. Seit vielen Jahren ist die gebürtige Oberhausenerin als Kabarettistin, Gastgeberin und Moderatorin unterwegs. Wortgewandt erzählt sie von den alltäglichen Herausforderungen des Lebens - von dementem Bindegewebe, Falten und grauen Haaren. Gerne nimmt sie dabei auch das andere Geschlecht unter Beschuss. Apropos Männer: Mit "Ladies Night", einer Kabarett- und Comedybühne nur für Frauen, behauptet sie sich seit Jahren in der ARD gegen die männlichen Konkurrenz. In diesem Jahr wurde sie mit dem Ehrenpreis des Prix Pantheon in der Kategorie "Reif und Bekloppt" ausgezeichnet. Bei Westart live stellt sie ihr neues Weihnachtsprogramm vor. Ausgezeichnetes Museum: Abteiberg in Mönchengladbach: Das Museum des Jahres 2016 liegt am Niederrhein: Als siebte Institution in NRW erhält das Museum Abteiberg Mönchengladbach die bundesweite Auszeichnung. Das städtische Museum, dessen Geschichte auf das Jahr 1904 zurückgeht, zählt laut Jury zu den führenden Häusern deutscher Gegenwartskunst. In Mönchengladbach finden sich die wichtigsten Vertreter von Zero über Nouveau Réalisme bis Pop Art. Joseph Beuys zeigte hier erstmals seine Werke im Rahmen einer Museumsausstellung. Außerdem zu sehen sind Arbeiten von Sigmar Polk In Google-Kalender eintragen Moderation: Matthias Bongard Gäste: Gäste: Wladimir Kaminer (Schriftsteller), Erdmöbel (Band), Gerburg Jahnke (Kabarettistin), Milan Peschel (Schauspieler), Martin Streit (Künstler) Originaltitel: Westart live