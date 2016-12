WDR 20:15 bis 21:00 Serien Phoenixsee D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Birger erläutert Mike die Möglichkeit, an Geld zu kommen, mit dem er die Steuerschulden zurückzahlen könnte: Mike soll seinen Kollegen ein Anlagegeschäft schmackhaft machen, in das sie ihre Abfindung investieren. Dafür erhält er eine Provision. Mike wittert seine große Chance! Im Pausenraum im Werk kommt der Getreidefonds mit Risikostreuung so gut an, dass alle ihren Verstand ausschalten. Sina denkt indessen, ihre Mutter habe ein Verhältnis mit dem Journalisten Daniel und berichtet Birger davon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felix Vörtler (Mike Neurath) Anna Stieblich (Sybille Neurath) Stephan Kampwirth (Birger Hansmann) Nike Fuhrmann (Katharina Hansmann) Alexandra von Schwerin (Beate Baum) Jürg Löw (Dr. Alexander Baum) Heinrich Giskes (Jupp Schmiedeskamp) Originaltitel: Phoenixsee Regie: Bettina Woernle Drehbuch: Michael Gantenberg Kamera: Tomas Erhart Musik: Ulrich Lask