5 Fallen - 2 Experten: 3. Geschenke

Weihnachten - das Fest der Liebe... und der Geschenke! In diesem Jahr planen die Deutschen, durchschnittlich 266 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Egal ob Gutschein, Krawatte oder Küchenmaschine - Geschenke sagen viel aus über die Beziehung zwischen Schenker und Beschenktem. Doch leider liegen wir bei der Wahl auch oft daneben. Doch wie findet man eigentlich das richtige Geschenk? Und was sind die absoluten No-Gos? Was ist von verführerischen Online-Schnäppchen zu halten? Können Gutscheine wirklich ablaufen? Anwalt Hans-Josef Vogel und Psychologin Ines Imdahl analysieren und kommentieren die Tücken und Fallstricke bei der Geschenke-Suche und zeigen, wie man beim Weihnachtseinkauf auf der sicheren Seite ist. Ines Imdahl ist Diplom-Psychologin und Marktforscherin mit einem eigenen Institut. Seit rund 25 Jahren untersucht sie, wie wir ticken und entlarvt dabei die Maschen der Unternehmen. Hans-Josef Vogel, ist Anwalt in einer großen Kanzlei in Düsseldorf und weiß, welche Rechte und Pflichten wir als Kunden haben.

Gäste: Hans-Josef Vogel (Rechtsanwalt), Ines Imdahl (Werbepsychologin)