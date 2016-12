Nick 19:40 bis 20:05 Kinderserie School of Rock Die Bassgrimasse USA 2016 Merken Tomika ist ziemlich geknickt. Ihre Brüder haben sie während ihrer Bass-Proben gefilmt, bei denen sie wilde Grimassen gezogen hat. Noch dazu haben sie die Grimassen mit Tiersounds unterlegt und das Video ins Netz gestellt. Die Folge: Tomika hat keine Lust mehr, vor den anderen zu spielen. Das ist natürlich ein riesen Problem für Mr. Finn und die "School of Rock", denn Tomika ist ihre Leadsängerin. Mr. Finn versucht ihr Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, indem er ihr rät, sich an ihrem größten Idol, Demi Lovato, zu orientieren. Das tut Tomika auch, jedoch ziemlich auf Kosten ihrer Klasse, die ihren neuen Superstar-Ansprüchen kaum genügen kann und ernsthaft darüber nachdenkt, sie aus der Band zu schmeißen. Aber Summer erkennt Tomikas wahres Problem und hat einen anderen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jade Pettyjohn (Summer) Breanna Yde (Tomika) Jama Williamson (Principal Mullins) Tony Cavalero (Dewey Finn) Ricardo Hurtado (Freddy) Lance Lim (Zack) Aidan Miner (Lawrence) Originaltitel: School of Rock Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Jay Kogen, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6