Nick 16:50 bis 17:10 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Der Comic USA, IRL, D, GB 2015 Sarah hat einen Comic gestaltet, in dem Gumball die Hauptfigur ist. Der Superheld befindet sich auf einer ehrenvollen Rettungsmission, um in Elmore für Recht und Ordnung zu sorgen. Doch bald entdeckt Gumball, dass selbst ein Superheld kein passender Gegenspieler für einen echten Schurken ist. Originaltitel: The Amazing World of Gumball Altersempfehlung: ab 6