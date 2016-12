RTL Passion 22:40 bis 23:05 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-12-12 04:20 Merken Auch wenn Ingo Diana nach langer Suche endlich in Seattle aufgespürt hat, muss er auf dem Weg zu ihr noch einige Hindernisse überwinden: Nachdem er unsanft von der Security aus der Halle geschmissen wird, versucht er sich verkleidet als Eishockey-Spieler in die Halle zu schmuggeln. Schließlich steht er vor Diana und erklärt ihr seine Liebe: Wird sie ihn erhören? Marie muss sich nach der Veröffentlichung ihres Sex-Videos nicht nur der Presse, sondern auch der verärgerten Simone stellen. Mit ihrer Entscheidung ist sie jedoch im Reinen: Jenny hätte das Video ohnehin ins Netz gestellt und so konnte sie den Zeitpunkt wenigstens selbst bestimmen. Sie stellt sich mutig dem Shitstorm, der über sie hereinbricht - auch wenn ihr dies alles andere als leicht fällt. Als Carmen überraschend zu ihrer Patentante Svenja verreisen soll, die nach einem Unfall Carmens Hilfe braucht, versichert ihr Michelle, dass sie sich keine Sorgen um sie zu machen braucht: Michelle ist entschlossen ihre tiefe Enttäuschung über Vincent hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen. Michelle ahnt nicht, dass Vincent hinter dem Unfall ihrer Patentante steckt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt