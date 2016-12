RTL Passion 13:55 bis 14:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-12-12 05:10 Merken Obwohl Jana noch einmal mit ansehen muss, wie sehr Nico unter der Trennung von Andi leidet, beschließt sie, nicht Schicksal zu spielen, sondern sich auf ihr eigenes Leben zu konzentrieren. Doch ihr Entschluss gerät bald ins Wanken. Als sie schließlich unbemerkt mitbekommt, wie Andi sich seine Liebe zu Nico aus der Seele rappt, aber behauptet, ein Abschiedslied gedichtet zu haben, macht sie ihm klar, was er aus falschem Stolz aufs Spiel setzt, und bringt ihn so in Entscheidungsnot. Ansgar stellt Tanja wegen des verschwundenen Tapes zornig zur Rede. Sie zeigt sich unbeeindruckt und wehrt seine Anschuldigung ab. Als er droht, sie vom Schloss zu werfen, verteidigt Tanja ihre Position mit der Gegendrohung, sein Alibi auffliegen zu lassen. Obwohl sich beide in einer Pattsituation befinden, verlangt Ansgar von Tanja, Bernd in den Knast zu bringen - egal wie. Während Bernd hofft, dass er seinen Kopf doch noch aus der Schlinge ziehen kann, versichert Tanja Ansgar, schon einen Plan parat zu haben, Bernd in eine weitere Falle laufen zu lassen. Charlie schafft es nur mit Mühe, sich nach Tanjas Demütigung nach Hause zu schleppen. Dort trifft sie Lars, der von den Brandners schon über ihre missliche finanzielle Lage informiert worden ist. Er spürt, dass er Charlie trotz der letzten Streitigkeiten helfen muss. Und tatsächlich gelingt es ihm mit einem Trick, Charlies Kampfgeist zu wecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics