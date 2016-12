RTL Passion 07:15 bis 08:05 Jugendserie Anne auf Green Gables - Das Leben geht weiter CDN 2000 Merken Anne ist erwachsen geworden und arbeitet nun als Jungredakteurin bei einem Verlagshaus. An ihrer Seite steht ihr Verlobter Gilbert. Beide müssen viele dramatische Ereignisse überstehen. Zunächst arbeiten sie gemeinsam in der Metropole New York, bis sie sich dazu entschließen nach Avonlea zurückzukehren, um zu heiraten. Dann entscheidet sich Gilbert, als Militärarzt am 1. Weltkrieg teilzunehmen. Kurz darauf wird er als vermisst gemeldet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Megan Follows (Anne Shirley Blythe) Jonathan Crombie (Gilbert Blythe) Schuyler Grant (Diana Barry Wright) Greg Spottiswood (Fred Wright) Janet-Laine Green (Maud Montrose) Shannon Lawson (Elsie James) Victoria Snow (Margaret Bush) Originaltitel: Anne of Green Gables: The Continuing Story Regie: Stefan Scaini Drehbuch: Laurie Pearson, Kevin Sullivan Kamera: Robert Saad Musik: Peter Breiner

