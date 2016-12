RTL Plus 20:15 bis 21:00 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Die Zeit danach D 1999 Stereo Merken Ingrid Markowski, Dr. Stefan Franks hochschwangere Patientin, erwartet Zwillinge. Ingrid müsste sich schonen, doch ihre zwei lebhaften älteren Kinder und der Haushalt halten sie ständig auf Trab. Durch Zufall erfährt Dr. Frank, in welch verzweifelter Situation sich die Familie Markowski in Wahrheit befindet: Ingrids Mann Karol ist arbeitslos, und die Familie lebt an der Armutsgrenze. Und dann passiert ein weiteres Unglück. Ingrid stolpert und stürzt eine Treppe hinunter. Karol benachrichtigt Dr. Frank, der Ingrid sofort in die Waldner-Klinik einliefern lässt und die Geburt einleitet. Ingrid wird von zwei gesunden Kindern entbunden, doch dann kommt es zu Komplikationen. Eine plötzliche Lungenembolie kostet Ingrid trotz aller Bemühungen Stefans das Leben. Als Karol vom Tod seiner Frau erfährt, bricht er zusammen. Für kurze Zeit vermutet der verzweifelte Familienvater, dass nur ein Kunstfehler von Dr. Frank Ingrids Tod verursacht haben kann, doch schließlich sieht er seinen Irrtum ein. Da Karol zunächst in der Klinik bleiben muss, holen Stefan und Susanne die beiden älteren Markowski-Kinder zu sich in die Villa. Wenig später erfährt Dr. Frank von Schwester Agnes, dass im Kinderheim die Stelle des Hausmeisters neu zu besetzen ist. Stefan erkennt sofort, dass dies die Lösung für Karol wäre - der Witwer hätte Arbeit, und seine Kinder wären in guter Obhut. Es gelingt Dr. Frank, Karol die Stelle zu vermitteln und der ganzen Familie damit eine neue Zukunftsperspektive zu eröffnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Peter Rappenglück (Alfons) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Peter Weissflog Drehbuch: Marc Rosenberger, Jerzy May, Jens Jendrich