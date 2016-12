kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Das Geheimnis des Balsamico-Essigs D 2016 16:9 HDTV Merken Einfacher Weinessig tut es längst nicht mehr. Wer kulinarisch einigermaßen up to date sein will, muss die italienische Variante, den "Balsamico die Modena", beim Kochen einsetzen. Den gibt es in ganz vielen Varianten und Preislagen. In den Supermärkten füllt das Angebot ganze Regale. Doch wo liegen die Unterschiede? Was macht das Geheimnis eines edlen Balsamico aus? Wir haben direkt in Modena nachgeforscht. Und: Second Chance - Folge 14 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich