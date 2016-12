kabel eins 13:55 bis 14:55 Krimiserie Navy CIS Einmal ein Held USA 2006 2016-12-13 08:25 16:9 HDTV Merken Während eines Empfangs stürzt Brian Wright aus dem sechsten Stock eines Hotels in die Lobby und stirbt - er war früher bei den Marines und hat im Krieg mehrere Tapferkeitsmedaillen erhalten. Zuletzt war er jedoch obdachlos und auf die Hilfe eines Freundes aus dem Corps angewiesen, der in dem Hotel arbeitet und ihn heimlich in nicht genutzten Zimmern untergebracht hat. Kurz darauf wird eine 14-jährige Chinesin tot in einem der Hotelzimmer aufgefunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Lauren Holly (Jenny Shepard) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6