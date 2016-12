kabel eins 07:30 bis 08:35 Krimiserie Quincy Tod im Kühlraum USA 1981 2016-12-13 05:30 16:9 HDTV Wieder da Merken Die attraktive Allison verunglückt vor Quincys Augen, der ihr sofort zur Hilfe eilt. Die junge Frau leidet offensichtlich an einem traumatischen Gedächtnisverlust; jeder Versuch, etwas über ihre Vergangenheit herauszufinden, endet ergebnislos. Die Geschichte wird noch rätselhafter, als ein Profikiller einen Mordanschlag auf Allison verübt. Quincy will der jungen Frau helfen, doch dann wird Allison auch noch entführt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Sharon Acker (Allison Sirella / Mary Latham) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Sam Egan Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 390 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 150 Min.