kabel eins 04:30 bis 05:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Hexenjagd USA 2004 Merken Als Howard Lang erfährt, dass sein Vater 1953 brutal ermordet wurde, wendet er sich an Lilly Rush und ihr Team. Die Akte wird nochmals geöffnet, und bei den Untersuchungen finden die Detectives heraus, dass das Opfer wegen seiner Verbindungen zu einer angeblich kommunistischen Gruppe von der Regierung verfolgt wurde. Ob bei dieser allgemeinen Hexenjagd auf vermutete Kommunisten auch über Leichen gegangen wurde, will Detective Rush endgültig aufklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Nicki Aycox (Christina Rush) Josh Randall (Elliot Garvey 1953) Originaltitel: Cold Case Regie: Tim Matheson Drehbuch: Dan Dworkin, Jay Beattie Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 16