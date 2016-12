kabel eins 22:35 bis 01:45 Kriegsfilm Der Soldat James Ryan USA 1998 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Helden-Kriegsepos unter der Regie von Steven Spielberg ... Zweiter Weltkrieg, 1944: Die Alliierten bereiten ihre Landung an der Küste der Normandie vor. Dabei soll sich Captain John Miller mit seiner Einheit hinter die feindlichen Linien durchschlagen, um dort den Soldaten James Ryan - letzter Überlebender von vier Brüdern - herauszuholen. Zwar gelingt es dem Sonderkommando, tief ins Feindesland vorzustoßen, doch Millers Männer stellen ihren Befehl immer mehr in Frage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Captain Miller) Edward Burns (Soldat Reiben) Matt Damon (Soldat James Ryan) Tom Sizemore (Sergeant Horvath) Barry Pepper (Soldat Jackson) Adam Goldberg (Soldat Mellish) Vin Diesel (Soldat Caparzo) Originaltitel: Saving Private Ryan Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Robert Rodat Kamera: Janusz Kaminski Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 16