RBB 22:45 bis 00:00 Krimi Polizeiruf 110 Mitternachtsfall DDR 1989 20 40 60 80 100 Merken Der Schweinezüchter Wilhelm ist tüchtig, aber selten nüchtern. Da er Ärger mit dem LPG-Vorsitzenden gehabt hat, betrinkt er sich maßlos und ist der Letzte, als das Wirtshaus schließt. Sein Zechkumpan ist der zwielichtige Fredy Kühn. Wenig später wird Wilhelm schwer verletzt in der Nähe des Wirtshauses aufgefunden. Seine Brieftasche ist verschwunden. Sie wird am nächsten Tag in Kühns Wohnung sichergestellt. Doch dieser bestreitet energisch, den volltrunkenen Wilhelm niedergeschlagen zu haben. Nach und nach gelingt es ihm, die Kriminalisten von seiner Unschuld zu überzeugen. Noch fehlt aber von dem wahren Täter jede Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Andreas Schmidt-Schaller (Oberleutnant Grawe) Fred Delmare (Wilhelm Sippach) Marylu Poolman (Betty) Michael Kind (Fredy Kühn) Jaecki Schwarz (Wirt) Hellena Büttner (Wirtin) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Günter Friedrich Drehbuch: Günter Radtke Kamera: Martin Schlesinger Musik: Peter Gotthardt