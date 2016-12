sixx 22:45 bis 23:40 Serien The Royals (Befleck Dein Herz nicht), Dein Gemüt ersinne nichts gegen Deine Mutter USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Eleanor verbringt ihren Geburtstag mit Königin Helena, wobei die beiden sich auch emotional annähern. Helena rät ihr, Jasper noch eine Chance zu geben. Währenddessen macht Liam die mysteriöse Frau ausfindig, die ihm das Domino-Symbol umgehängt hatte. Es handelt sich um die Tattoo-Künstlerin Dominique - die Nichte von Simons großer Liebe, die einst tödlich beim Reiten verunglückt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Jim Piddock (Truman) Originaltitel: The Royals Regie: James Lafferty Drehbuch: Scarlett Lacey Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12