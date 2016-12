sixx 16:30 bis 17:25 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Vergebung USA 2005 16:9 HDTV Merken Vor Kurzem hatte Jim einen Unfall mit dem Rettungswagen, bei dem ein Insasse namens Julian starb. Jim macht sich schwere Vorwürfe - kurz darauf fühlt er sich von dem Verstorbenen verfolgt. Melinda nimmt Kontakt auf und findet heraus, was Julian will: Er möchte mit den Eltern eines jungen Mannes in Verbindung treten, den er versehentlich erschossen hat, und um Vergebung bitten. Doch die Eltern haben kein Interesse daran, dem Mörder ihres Sohnes zu vergeben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Georgann Johnson (Angela Farrell) Patrick Gorman (Älterer Herr) John Colton (Jims Vater) Whitney Anderson (Paige) Angela Alvarado (Rachel Borgia) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: Peter O'Fallon Drehbuch: Catherine Butterfield Kamera: James Chressanthis Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12