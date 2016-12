sixx 10:10 bis 11:05 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Im Schlaf USA 2009 16:9 HDTV Merken Neela hat wiederkehrende Träume, in denen sie versucht, ein Mädchen mit Blutarmut zu retten. In diesen Träumen muss sie bei einem Gespräch dabei sein und sieht dabei einen alten Kollegen, der sich mit Ray unterhält. Sie begrüßt Brenner, der in Australien war und assistiert Gates und Banfield bei der Behandlung eines Schlafwandlers, der während des Schlages aus dem Fenster gesprungen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) Linda Cardellini (Samantha Taggart) John Stamos (Dr. Tony Gates) Scott Grimes (Dr. Archie Morris) David Lyons (Dr. Simon Brenner) Angela Bassett (Dr. Cate Banfield) Alex Kingston (Dr. Elizabeth Corday) Originaltitel: ER Regie: Andrew Bernstein Drehbuch: Lisa Zwerling Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 12