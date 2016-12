N24 Doku 04:50 bis 05:30 Dokumentation USA Top Secret: Rätsel aus Stahl und Stein USA 2012 Merken Amerikas Wahrzeichen stecken voller Rätsel. Die Dokumentation enthüllt, welche Geheimnisse zusammen mit Soldaten und Kriegshelden in Arlington begraben sind, was in "The Alamo" wirklich geschah und wie es den Freimaurern gelang, dem Ehrenmal des Gründervaters der USA, dem Washington Monument, die Form der Macht symbolisierenden ägyptischen Obelisken zu geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Book of Secrets Altersempfehlung: ab 12