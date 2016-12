N24 Doku 22:10 bis 23:05 Dokumentation USA Top Secret: Rätsel aus Stahl und Stein USA 2012 Merken Amerikas Wahrzeichen stecken voller Rätsel. Die Dokumentation enthüllt, was unsere Nachfahren in den steinernen Portraits von Mount Rushmore finden werden, wenn es längst keine amerikanischen Präsidenten mehr gibt, ob der Saint Louis Gateway Arch eine militärische Superwaffe ist und ob für die Golden Gate Bridge Einsturzgefahr besteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Book of Secrets Altersempfehlung: ab 12