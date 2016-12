N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Gefürchtete Zahnfäule: Wie entsteht Karies? Gefürchtete Zahnfäule: Wie entsteht Karies? D 2015 Merken Jedes Jahr kommen neue Zahnbürsten auf den Markt, die noch gründlicher putzen als die vorherigen Modelle. Dennoch bleibt Karies die Volkskrankheit Nummer 1. "Welt der Wunder" erklärt wie die Zahnfäule entsteht und wie man ihr vorbeugen kann. Außerdem: Schön aber gefährlich - was brodelt unter dem Kratersee des Vulkans Ruapehu? Wie entsteht eine Erkältung und was hilft wirklich, wenn es einen erwischt hat? Und: Die richtige Technik entscheidet - wie baut man ein stabiles Iglu? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder