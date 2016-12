N24 Doku 19:30 bis 20:15 Dokumentation Brücke zwischen den Ozeanen - Die Puente Baluarte in Mexiko D 2012 Merken Der Pariser Eiffelturm hätte darunter bequem Platz - die Baluarte-Brücke in Mexiko ist die höchste Schrägseilbrücke der Welt. Mit einer Höhe von etwa 400 Metern gelangte sie ins Guinness-Buch der Rekorde. Das Wunderwerk der Technik wurde im Herbst 2012 fertiggestellt und verbindet seither die Stadt Mazatlán mit dem mexikanischen Bundesstaat Durango. N24-Autor Adrian Geiges und Kameramann Detlev Konnerth haben die Bauarbeiten verfolgt und sprachen mit Ingenieuren sowie Arbeitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Brücke zwischen den Ozeanen - Die Puente Baluarte in Mexiko