RTS Un 01:35 bis 02:05 Comedyserie Silicon Valley Marche forcée USA 2016 Merken Depuis que Jared a lancé une nouvelle entreprise qui réussit à faire parler d'elle, Dinesh se montre particulièrement tendu. Une nouvelle dispute entre lui et Gilfoyle éclate. Parallèlement, Richard a de plus en plus de difficultés à croire en l'avenir de Pied Piper. Erlich décide d'en parler ouvertement avec lui. Leur amitié en sortira-t-elle indemne - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Middleditch (Richard Hendricks) T.J. Miller (Erlich Bachman) Josh Brener (Nelson 'Big Head' Bighetti) Martin Starr (Bertram Gilfoyle) Kumail Nanjiani (Dinesh Chugtai) Amanda Crew (Monica) Zach Woods (Donald 'Jared' Dunn) Originaltitel: Silicon Valley Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Carrie Kemper Altersempfehlung: ab 6

