Gothard CH 2016

Après la sortie en 2013 de la série Les Suisses sur les personnalités emblématiques de notre pays, la télévision suisse met sous le feu des projecteurs le premier tunnel du Gothard. Un film d'envergure internationale sur la construction de ce chef d'?uvre d'ingénierie conçu notamment par l'architecte genevois Louis Favre, incarné à l'écran par le comédien romand Carlos Leal. Trois heures pour plonger au c?ur de cet ambitieux ouvrage, vibrer aux rythmes des exploits techniques, comprendre les enjeux et les conséquences. De 1872 à 1882, des milliers de travailleurs se relayèrent sur ce chantier qui fit plusieurs centaines de victimes. Une décennie de travaux pour un tronçon de 15 kilomètres qui relia le nord et le sud de l'Europe, marquant durablement notre pays. Le Gothard, c'est aussi le parti pris d'un récit fictionnel où la grande histoire côtoie les plus petites? Pour évoquer ces années de construction, trois jeunes personnages : la Suissesse Anna (Miriam Stein), fille d'un charretier, l'ingénieur allemand Max (Maxim Mehmet) et le mineur italien Tommaso (Pasquale Aleardi). Le trio se rencontre dans l'atmosphère euphorique des débuts de chantier initié par le visionnaire Louis Favre (Carlos Leal).

Schauspieler: Maxim Mehmet (Max) Pasquale Aleardi (Tommaso) Miriam Stein (Anna) Carlos Leal (Louis Favre) Christoph Gaugler (Anton) Maximilian Simonischek (Bachmann) Walter Leonardi (Giuseppe) Originaltitel: Gotthard Regie: Urs Egger Drehbuch: Niklaus Hilber, Patrick Tönz Musik: Fabian Römer