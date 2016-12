RTS Un 15:05 bis 17:10 Krimi James Bond - Der Spion, der mich liebte GB 1977 Nach dem Buch von Ian Flemming Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Deux sous-marins nucléaires, un russe et un américain, ont disparu. Sur leur piste : James Bond et un agent russe, une femme, le major Amasova. Leurs contacts sont assassinés par un géant à la machoire d'acier, Jaws... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (James Bond) Barbara Bach (Major Anya Amasova / Agent XXX) Curd Jürgens (Karl Stromberg) Richard Kiel (Beißer) Caroline Munro (Naomi) Shane Rimmer (Commander Carter) Bernard Lee (M) Originaltitel: The Spy Who Loved Me Regie: Lewis Gilbert Drehbuch: Christopher Wood, Richard Maibaum Kamera: Claude Renoir, Lamar Boren Musik: Marvin Hamlisch Altersempfehlung: ab 12