Kabel1 Doku 22:35 bis 23:30 Serien The Pacific Cape Gloucester USA 2010 2016-12-17 02:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eugene Sledge verpflichtet sich freiwillig für die Marines und bereitet sich in Camp Elliott auf den Krieg vor. Bob Leckie und die anderen Marines kommen nach New Britain Island in den Kampf um Cape Gloucester. Bob verfällt immer mehr seinen Depressionen und leidet schließlich unter Bettnässen. Auch Gibson ist stark traumatisiert und erwürgt halb in Trance einen verwundeten japanischen Soldaten. Schließlich kommt es zu einem Selbstmord unter den Marines ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Badge Dale (PFC Robert Leckie) Joseph Mazzello (Pvt. Eugene Sledge) Jon Seda (Sgt. John Basilone) Tom Budge (PFC Ronnie Gibson) Nathan Corddry (Pvt. "Loudmouth") Matt Craven (Dr. Grant) Josh Helman (PFC Lew 'Chuckler' Juergens) Originaltitel: The Pacific Regie: Graham Yost Drehbuch: Graham Yost, Robert Schenkkan, Robert Leckie, Eugene Sledge, Chuck Tatum Kamera: Stephen Windon, Stephen F. Windon Musik: Hans Zimmer, Blake Neely, Geoff Zanelli Altersempfehlung: ab 16