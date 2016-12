Super RTL 22:05 bis 23:05 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Tod in Uniform USA 2005 Stereo HDTV Merken Da die Abteilungspsychologin Lu nicht an den Sohn eines getöteten Polizisten herankommt, bittet sie Woody, sich ein wenig um den Jungen zu kümmern. Damit bringt sie Woody jedoch in große Schwierigkeiten. In der Gerichtsmedizin taucht indes eine Frau auf, die behauptet, sie müsse ihren Mann unverzüglich mitnehmen, da Außerdische kämen, um ihn abzuholen. Nigel versucht, der Frau zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Leslie Bibb (Detective Tallulah "Lu" Simmons) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Rob Fresco, Jason Ning Kamera: John B. Aronson