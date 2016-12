Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Finanzspritze USA 2010 Stereo HDTV Merken Es brechen schwere Zeiten für die Lightman Group an, denn der Firma droht der finanzielle Ruin. Sei es Zufall oder einfach nur Glück, als auf einmal die junge Witwe Clara Musso, der Cal vor Kurzem im Mordprozess um ihren Mann, dem Millionär Victor Musso, geholfen hat, in Cals Büro auftaucht und ihm ein lukratives Angebot macht. Clara bittet Cal für eine hohe Summe, ihr seine Fähigkeiten beizubringen. Doch bei ihrer Unterhaltung werden sie jäh unterbrochen, als Cal erfährt, dass ein Polizist angeschossen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Brendan Hines (Eli Loker) Monica Raymund (Ria Torres) Hayley McFarland (Emily Lightman) Mekhi Phifer (Ben Reynolds) Chris Tardio (Officer Hollander) Originaltitel: Lie to Me Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Samuel Baum, Kevin Townsley Kamera: Jerry Sidell Altersempfehlung: ab 12