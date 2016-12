Super RTL 16:45 bis 17:10 Trickserie Scooby-Doo! Snowboardrennen für Yetis USA 2002 Stereo HDTV Wieder da Live TV Merken Ein ebenso eiskaltes wie durchsichtiges Eismonster bedroht einen Snowboard-Wettbewerb: Klarer Fall für Scooby-Doo und Co. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What's New Scooby-Doo? Regie: Jeffrey Gatrall Drehbuch: James Krieg Altersempfehlung: ab 6