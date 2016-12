Super RTL 14:00 bis 14:25 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Gugors Doppelgänger CDN, F 1997 2016-12-18 10:55 Stereo Live TV Merken Grantelbart schikaniert mal wieder den armen Gugor. Daraufhin wünscht der sich vom Weihnachtsmann einen mechanischen Doppelgänger, der die ganze Hausarbeit für ihn übernimmt. Eigentlich muss der Weihnachtsmann für ein solches Geschenk seine Einwilligung geben. Außerdem sind es noch ein paar Tage bis Heiligabend, doch Jordi und Trixi haben Mitleid mit Gugor und beschließen, jetzt schon einen Roboter zu bauen. In der Nacht seiner Schöpfung blitzt und donnert es draußen, so dass es erst einmal zu einer technischen Panne kommt. Aber bevor Jordi die Schaltkreise überprüfen kann, schläft er vor Erschöpfung ein. Unbemerkt macht sich der Roboter auf den Weg zu Grantelbart, um ihm zu dienen. Doch da er noch nicht ganz fertig ist, verbraucht er zuviel Strom, was die Weihnachtsgeschenke-Produktion lahmzulegen droht und den Weihnachtsmann auf den Plan ruft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6