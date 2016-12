Super RTL 10:30 bis 11:05 Trickserie Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Die Schildkrötenbabys / Die Besucher F 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Sammy, Ricky und Ella treffen auf Coralia, eine alte Freundin von Ricky. Coralia ist auf der Suche nach dem Strand, an dem sie zur Welt kam, um dort ihre Eier abzulegen. Da die Zeit drängt, schlägt Sammy ihr eine andere Stelle vor. Allerdings lauern dort unbemerkt die Möwen. 2. Geschichte: Eine Gruppe Urlauber hat sich in der Nähe des Riffs verirrt. Ricky und Annabel bieten ihnen an, vorübergehend im Riff zu wohnen. Die Besucher nehmen das Angebot dankend an und bleiben eine Weile. Weil es ihnen so gut gefallen hat, erzählen sie all ihren Bekannten vom Riff. Schon bald wird der Besucherandrang so groß, dass das Riff vor einem richtigen Feriengastproblem steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sammy & Co Altersempfehlung: ab 6