Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Clementine, die Nachmacherin / Caillous Plakat / Das neue Spielhäuschen / Genau wie Papi CDN 2010 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Caillou ist sauer. Immer muss ihm Clementine alles nachmachen. Doch dann erklärt sie ihm, dass sie das nur macht, weil Caillou die tolleren Ideen hat... 2. Geschichte: Caillou malt ein Plakat für den Supermarkt. Dafür soll sein Foto in die Zeitung kommen. Da sich Caillou von seinen Freunden helfen lässt, wird ein Foto von allen kleinen Künstlern veröffentlicht. 3. Geschichte: Caillou hat ein tolles neues Spielhaus. Bei der Einrichtung hilft ihm Sarah. Doch zur Einweihungsparty kann sie leider nicht kommen, weil sie krank ist. Doch Caillou weiß, wie er seiner Freundin mitteilen kann, wie sehr er sie vermisst. 4. Geschichte: Caillou und Papi machen sich gemeinsam daran, das Haus in Stand zu bringen. Das macht viel Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

