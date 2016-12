SAT.1 Emotions 04:35 bis 05:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 47 D 2011 16:9 HDTV Merken Marie weiß nicht, wem sie glauben soll: Frau Riester vom Jugendamt, die behauptet, dass Sarah nur versucht, die Assistenzärztin zu manipulieren. Oder der jungen Mutter, die fürchtet, das Jugendamt wolle ihr den kleinen Sohn wegnehmen. Als Markus Marie erneut rät, ihr Bauchgefühl auszuschalten und nach den Vorschriften zu handeln, flippt Marie völlig aus. Kurz darauf muss sie auch noch feststellen, dass Sarah mit dem Baby heimlich aus der Klinik abgehauen ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Hartwig van der Neut Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Marc Sill Musik: Curt Cress