SAT.1 Emotions 16:45 bis 17:10 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 27 D 2008 16:9 Merken Anna hat es nicht leicht in der Agentur. Nicht nur, dass der Mann, den sie liebt, sie ignoriert, jetzt muss sie auch noch Gerrits plumpe Annäherungsversuche abwehren - er glaubt nämlich, Annas Liebesgeständnis galt ihm. Zwar ist sie erleichtert, dass Jonas ihre Liebeserklärung nicht gehört hat, aber wenn es ihr nicht gelingt, ihr "Bekennerschreiben" abzufangen, nützt ihr das gar nichts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Mathieu Carriére (Robert Broda) Franziska Matthus (Natascha Broda) Lars Löllmann (Gerrit Broda) Rainer Will (Armin Müller) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Lars Morgenroth Drehbuch: Julius Grützke