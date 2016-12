SAT.1 Emotions 13:50 bis 14:20 Telenovela Schmetterlinge im Bauch Folge: 2 D 2006 Merken Nils' Welt ist in Ordnung: ein toller Job, ein cooles Loft in Kreuzberg - und Melanie! Gerade will er ihr einen Heiratsantrag machen, als plötzlich seine Schwestern Alex und Laja vor der Tür stehen. Der anfänglich als harmloser Besuch getarnte Trip der Schwestern nach Berlin entpuppt sich schnell als Flucht - vor Tante Inge und vor Petersfehn, wo sie sich zu Tode langweilen. Sie möchten bei Nils bleiben. Melanie sieht das allerdings ganz anders, genau wie Tante Inge ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alissa Jung (Nelly Heldmann) Raphael Vogt (Nils Heyden) Marie Schneider (Mutter Nicole) Anna Luise Kiss (Melanie Schmidt) Sascha Tschorn (Jens Lachner) Moritz Führmann (Freund Tim) Jessica Boehrs (Freundin Sonja) Originaltitel: Schmetterlinge im Bauch Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Aglef Püschel Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann