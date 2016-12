TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Gypsy & Gothic USA 2016 Merken Die glamouröse Jacy gehört den Irish Travellern an und zeigt mit viel Prunk und Bling Bling, dass ihre Familie Geld hat. Sie ist die Matriarchin im Haus, hat mit Ehemann Duke neun Kinder und ist sehr religiös. Jacy geht ganz in ihrer Gypsy-Tradition auf, nur eine ihrer Töchter passt nicht in das Idyll: Die 17-jährige Tuter ist das schwarze Schaf der Familie, hört Heavy Metal und liebt Gothic-Klamotten. Jetzt steht Tuter kurz vor der Heirat mit Chris, einem Krankenpfleger, der Nicht-Gypsy ist. Mama Jacy hat im Hinblick auf die Hochzeit große Bedenken - vor allem, weil ihre Tochter in Schwarz heiraten will und damit ein schlechtes Licht auf ihre Sippe wirft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding Regie: Adriana Bevir, Ian Bremner, Helen Thompson, Ben Bhatia