TLC 04:30 bis 05:10 Dokumentation Love Kills Tödliche Maskerade USA 2011 Als die attraktive Piper Rountree mit ihrem Mann Fred und den Kindern von Texas in eine elegante Gegend von Richmond, Virginia, zieht, ist zunächst alles in Ordnung. Fred ist erfolgreicher Universitätsprofessor, seine Frau kümmert sich um Haushalt und Kindererziehung. Aber dann ziehen Wolken am Himmel auf: Piper sucht nach Abwechslung und flirtet mit dem Tennislehrer des Country Clubs. Fred bleibt zunächst gelassen. Doch als er herausfindet, dass Piper ein Verhältnis mit ihrem Kinderarzt hat, reicht er die Scheidung ein und erhält das volle Sorgerecht für die Kinder. Zwei Jahre später, kurz vor Halloween, nimmt die Geschichte eine schreckliche Wendung. Originaltitel: Scorned: Love Kills