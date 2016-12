TLC 01:35 bis 02:20 Unterhaltung Die Forensiker - Profis am Tatort Die Studentin von Arkansas USA 2010 Merken Die hübsche, begabte College-Studentin Jodi Sanderholm wird in ihrer Heimatstadt Arkansas City entführt und von ihrem Peiniger zu Tode gefoltert. Doch es gibt keinerlei Spuren oder Hinweise, die zu dem brutalen Killer der 19-Jährigen führen - bis schließlich ein Auto gefunden wird, das vier Tage lang unter Wasser gelegen hatte. Im Wageninneren entdeckt die Polizei ein einzelnes Körperhaar, das zum wichtigsten Beweisstück in dem Mordfall werden soll. Auch die Cheerleader-Tanzgruppe der jungen Frau kann bei den Ermittlungen helfen und schließlich einen entscheidenden Hinweis liefern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Forensics

