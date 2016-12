TLC 23:00 bis 23:55 Dokusoap Lustpost - Sexy Toys auf Bestellung GB 2014 Merken Bei Englands größtem Online-Anbieter von Erotikartikeln werden jährlich über 70 Kilometer Plastikpenisse verpackt und in die ganze Welt verschickt. Doch die Firmengründer Neal Slateford und Richard Longhurst haben neue Pläne: Sie haben kürzlich einen Laden in London gekauft, der ausschließlich erotische Luxusprodukte vertreibt. Eine Edelboutique für Sexspielzeug und Dessous für Kunden mit Geld und sehr exquisitem Geschmack. Das Nobelgeschäft hat allerdings in den letzten Jahren Verluste eingefahren, so dass die beiden zunächst eine halbe Million Pfund investieren mussten. Nun hoffen Neal und Richard, dass sich das finanzielle Wagnis auszahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frisky Business