TLC 22:05 bis 23:00 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Vampir-Liebe USA 2013 Dr. Ed Panacek behandelt einen Patienten im Vampir-Kostüm, der einen tiefen Schnitt und eine Beule am Kopf hat. Zunächst ist unklar, wie es zu den Verletzungen kam. Doch dann taucht eine junge Frau in der Klinik auf, die als Vampirbraut verkleidet und mit Handschellen gefesselt ist! Da die Frau völlig durcheinander ist, benötigt der Arzt einige Zeit, um herauszufinden, was wirklich passierte und wie er diesem ungewöhnlichen Paar helfen kann. Weitere peinliche Sex-Unfälle dieser Episode: eine völlig missglückte Valentinsüberraschung und ein panischer Martial Arts-Kämpfer. Originaltitel: Sex Sent Me to the ER