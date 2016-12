TLC 16:25 bis 17:20 Dokusoap Die Putzneurotiker GB 2013 Merken Alison aus Lincolnshire putzt ihr Haus sechs Stunden pro Tag, damit alles peinlich sauber ist. Ihren Fensterputzer hat sie gefeuert, weil er zu ungenau war, alle Steckdosen sind abgescheuert, weil sie so oft poliert werden, der Dampfreiniger läuft ständig auf Hochtouren - sehr zum Leidwesen ihrer Familie, der Alisons Schmutz-Phobie ziemlich auf die Nerven geht. Doch jetzt will die 45-Jährige Ordnung in ein fremdes Haus bringen und setzt große Hoffnungen in das Projekt: Sie reist nach Hertfordshire, wo Junggeselle und Hobby-Cowboy Dusty Rhodes eine Pferdefarm besitzt und sein Domizil seit Jahren verlottern lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Obsessive Compulsive Cleaners