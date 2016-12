TLC 13:35 bis 14:05 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Höchste Eisenbahn USA 2010 Merken Zur Feier des "National Train Day" müssen "Cake Boss" Buddy Valastro und sein Team eine gigantische Motto-Torte backen, die so groß sein soll, dass mehrere Modelleisenbahnen darauf durch Tunnel fahren können. Joey möchte in dieser Episode einen außergewöhnlichen Feuerwehr-Kuchen backen, um damit seinen Feuerwehrchef, der demnächst in Rente geht, zu überraschen. Und Mauros Sohn hilft seinem Vater, wieder auf die Beine zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Cake Boss) Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Ralph 'Ralphie Boy' Attanasia III (Himself) Anthony Bellifemine (Himself - Buddy's Cousin) Buddy Castano (Himself - Mauro and Maddalena's Son) Maddalena Castano (Herself - Buddy's Second Oldest Sister/Mauro's Wife) Mauro Castano (Himself - Buddy's Right Hand Man) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore