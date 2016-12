TLC 10:40 bis 11:40 Dokusoap Messies - Wege aus dem Chaos Drei Generationen Unrat USA 2010 Merken Tammy hat ihren extremen Hortzwang von der Mutter geerbt. Und auch ihre 14-jährige Tochter Vanessa zeigt bereits Messie-Allüren. Das Drei-Generationen-Haus ist inzwischen so vermüllt, dass Tammys Vater nach seinem Krankenhausaufenthalt gar nicht mehr zurückkann: Es gibt in dem ehemals großzügigen Domizil einfach keinen Platz. Mit der Unterstützung von Dr. Dia und Brandon McDaniel versuchen die Frauen ihr Familienleben in den Griff zu bekommen. Auch Messie Susie, die ihre traumatische Scheidung mit dem Horten unnützer Gegenstände kompensieren will, braucht dringend professionelle Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hoarding: Buried Alive