TLC 07:25 bis 08:10 Dokumentation Verrückt nach Katzen USA 2010 Merken In dieser Folge fliegt John Fulton nach Großbritannien, der Heimat von Millionen fanatischer Katzenfreunde. In England sind Mietzen überall willkommen und es scheint, als dürften sie auch überall frei herumlaufen. John lernt hier eine Katze kennen, die ein besonders unabhängiges Leben führt. Jeden Tag kann man sie beim Einkaufen beobachten, wenn sie nicht gerade im Park abhängt. Sie fährt sogar Taxi und am Abend trifft sie ihre Freunde in der Kneipe. Außerdem in dieser Folge: Ein Kater, der den Guinness-Buch-Rekord im lautesten Schnurren hält, und eine abenteuerlustige Samtpfote, die per Bootsfähre bis nach Spanien gefahren ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Must Love Cats

