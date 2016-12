KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 122 Großwildjagd D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Großwildjagd: Jessis Vater hat ihr bei einem seiner Auftraggeber einen kleinen Job besorgt: In einer ungenutzten Hamburger Villa Antiquitäten und ausgestopfte Tiere zu katalogisieren, ist zwar stinklangweilig, aber mit dem Geld kann sich Jessi endlich die neue Kletterausrüstung kaufen. Doch dann läuft alles schief: Mit Jessis Schlüssel verschaffen sich Diebe Zugang zur Villa und stehlen die exotischen Jagdtrophäen des Villenbesitzers: Antilope, Gnu, Gazelle, Nashorn - alles weg! Die Pfefferkörner nehmen die Ermittlungen auf. Ein erster Verdächtiger ist schnell ausgemacht: ein Handwerker, der wegen unbezahlter Rechnungen Rache angedroht hat. Als bei ihm auch noch die Trophäen auftauchen, scheint der Fall gelöst. Doch Jessi hat Zweifel an der Schuld des Handwerkers. Merkwürdig ist, dass ein altes Rhinozeros-Horn fehlt - und das ist auf dem Schwarzmarkt Hunderttausende wert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilio Sanmarino (Luis de Lima Santos) Carolin Garnier (Nina Pellicano) Bruno Alexander (Max Paulsen) Martha Fries (Jessi Amsinck) Leif Stawski (Lars Heyen) Justin Marsiglia (Marcel) Erich Krieg (Lüderich) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Franziska Hörisch Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Uwe Neumeister Musik: Mario Schneider