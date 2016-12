SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Black Out Black Out D 2010 16:9 Merken Ein Kiosk wird von einer Jugendbande ausgeraubt und völlig verwüstet. Mitten in den Trümmern liegt die Leiche der Kiosk-Besitzerin. Die jugendlichen Randalierer bestreiten den Mord an der Frau. Sämtliche Beweise sprechen gegen die Gang. Doch dann stoßen die Kommissare auf eine heiße Spur im unmittelbaren Umfeld der Toten: Ihr Ehemann hat ein dunkles Geheimnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz Altersempfehlung: ab 12