SAT.1 Gold 16:55 bis 17:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der letzte Vorhang USA 1993 2016-12-13 10:45 Merken In Cabot Cove findet die Premiere eines Theaterstücks statt. Hauptdarsteller ist David, ein berühmter Filmstar. Angereist sind auch die Regisseurin Kathryn, Produzent Jerome und Davids Gegenspieler John. Die kleineren Rollen sollen mit Leuten aus Cabot Cove besetzt werden. Lyman Taggart, ein großer Bewunderer Davids, wird abgelehnt und ist sauer. Dann wird der ehemalige Manager des Stars Eric Benderson tot aufgefunden. Jessica Fletcher beginnt mit den Ermittlungen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Dennis Christopher (Lyman Taggart) Maureen Mueller (Kathryn Evans) Barry Laws (John) Keene Curtis (Jerome Mueller) Bradford Dillman (Eric Benderson) Julie Adams (Eve Simpson) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: Peter Salim Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6