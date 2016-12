SAT.1 Gold 13:20 bis 14:15 Serien Love Boat Klassentreffen USA 1979 Merken Julie feiert an Bord der Pacific Princess ihr zehnjähriges Klassentreffen. Schnell wird klar, dass sich einige ihrer Kameraden von damals sehr verändert haben - zum Beispiel der ehemalige Football-Crack Mike Kelly: Er wurde in Vietnam schwer verwundet und sitzt nun im Rollstuhl. Auch die anwesenden Lehrer sind nicht mehr dieselben, was besonders bei Englisch-Pauker Malcolm Dwyer auffällt. Er ist ein vereinsamter Alkoholiker ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Captain Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy ("Gopher" Smith) Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Raymond Burr (Malcolm Dwyer) Michael Cole (Mike Kelly) Originaltitel: The Love Boat Regie: Roger Duchowny Drehbuch: Barry E. Blitzer, Carmen Finestra, Howard Albrecht, Sol Weinstein, Joyce Armor, Judie Neer, Ray Jess Musik: Artie Kane